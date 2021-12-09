Прятала деньги под столом: Появилось видео с моментом кражи кассиршей из "Альфа-банка" 23 млн рублей
После этого женщина дважды пыталась свести счёты с жизнью, после чего пропала.
© ГУ МВД России по Красноярскому краю
Момент кражи из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей © ГУ МВД России по Красноярскому краю
Появилось видео с моментом кражи из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей. Ролик, снятый камерами наблюдения кредитной организации, опубликовало МВД.
На кадрах видно, что кассирша Анна Григорьева сперва что-то разгребает под рабочим столом. Затем женщина переключается на сейф, из которого достаёт две коробки. Предположительно, именно в них и находились пропавшие деньги. Лёгкую добычу Анна стремительно убрала под стол.
Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Анна после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы.
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