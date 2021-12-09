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Прятала деньги под столом: Появилось видео с моментом кражи кассиршей из "Альфа-банка" 23 млн рублей

После этого женщина дважды пыталась свести счёты с жизнью, после чего пропала.

9 декабря, 09:28

© ГУ МВД России по Красноярскому краю

Момент кражи из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Появилось видео с моментом кражи из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей. Ролик, снятый камерами наблюдения кредитной организации, опубликовало МВД.

На кадрах видно, что кассирша Анна Григорьева сперва что-то разгребает под рабочим столом. Затем женщина переключается на сейф, из которого достаёт две коробки. Предположительно, именно в них и находились пропавшие деньги. Лёгкую добычу Анна стремительно убрала под стол.

У мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" обнаружили долги на 800 тысяч

У мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" обнаружили долги на 800 тысяч

Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Анна после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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