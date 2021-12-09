На кадрах видно, что кассирша Анна Григорьева сперва что-то разгребает под рабочим столом. Затем женщина переключается на сейф, из которого достаёт две коробки. Предположительно, именно в них и находились пропавшие деньги. Лёгкую добычу Анна стремительно убрала под стол.