Польский министр Москва рассказала об "аргументах" ЕК для расследования против "Газпрома"
Анна Москва поделилась планами встретиться с еврокомиссаром по энергетике и "отстаивать этот постулат".
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
В польском Министерстве климата заявили о необходимости немедленной организации антимонопольного разбирательства в отношении российской компании "Газпром". Там считают, что Еврокомиссия имеет для этого достаточно аргументов.
"Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство", — рассказала в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.
Напомним, ранее министр уже призывала Еврокомиссию начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" и предложила увеличить число альтернативных поставщиков в пакете импорта. По её мнению, сегодня активно создаётся инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу, например газопровод Baltic Pipe ("Балтик пайп") и терминалы для сжиженного газа.
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