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Польский министр Москва рассказала об "аргументах" ЕК для расследования против "Газпрома"

Анна Москва поделилась планами встретиться с еврокомиссаром по энергетике и "отстаивать этот постулат".

9 декабря, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк </p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В польском Министерстве климата заявили о необходимости немедленной организации антимонопольного разбирательства в отношении российской компании "Газпром". Там считают, что Еврокомиссия имеет для этого достаточно аргументов.

"Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство", — рассказала в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.

Напомним, ранее министр уже призывала Еврокомиссию начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" и предложила увеличить число альтернативных поставщиков в пакете импорта. По её мнению, сегодня активно создаётся инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу, например газопровод Baltic Pipe ("Балтик пайп") и терминалы для сжиженного газа.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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