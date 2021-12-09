Польский министр Москва рассказала об "аргументах" ЕК для расследования против "Газпрома"

В польском Министерстве климата заявили о необходимости немедленной организации антимонопольного разбирательства в отношении российской компании "Газпром". Там считают, что Еврокомиссия имеет для этого достаточно аргументов.

"Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство", — рассказала в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.