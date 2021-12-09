Pantone выбрал главный цвет 2022 года

Специалисты американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute, "Пантон") по традиции выбрали главный цвет 2022 года. В этот раз им станет оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, сообщает пресс-служба исследовательского центра.

"Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность", — пояснила выбор цвета исполнительный директор института Леатрис Эйсман.

В Pantone также считают, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому. Специалисты указали на развитие игровых трендов, рост популярности метавселенной и подъём творческого сообщества в цифровом пространстве. По их оценке, Very Peri иллюстрирует то, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном, и наоборот.