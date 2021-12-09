Генерал-лейтенант полиции Курносенко назвал самые коррумпированные сферы в России

В МВД проанализировали судебные дела за последние годы и сделали выводы о том, где чаще всего встречаются коррупционные схемы. Первое место занимает финансово-кредитная cфера. За ней идут сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельности органов власти и управления, а также строительства. Кроме того, коррупция встречается в транспортной области и жилищно-коммунальном хозяйстве. Такую статистику привёл начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций. А как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств", — пояснил Курносенко в интервью ТАСС.

По его словам, вращающиеся в перечисленных сферах государственные деньги всегда будут лакомым куском для нечистых на руку чиновников или менеджеров. Вот и выходит, что здесь всегда найдутся желающие "отщипнуть", подытожил Курносенко.