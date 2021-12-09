Под Калининградом загорелся замок Вальдау, построенный в XIII веке
На кадрах с места происшествия видно, что сильный огонь охватил часть крыши исторического здания.
Кадр из видео © VK / Мой Гурьевск
Под Калининградом загорелся замок Вальдау, построенный в XIII веке. Видео © VK / Мой Гурьевск
В посёлке Низовье Калининградской области загорелся старинный замок Вальдау, построенный в XIII веке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.
"Огнём охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчёта", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
На кадрах с места происшествия видно, что сильный огонь охватил часть крыши исторического здания. Вверх поднимаются столбы дыма. На видео слышен треск разрушающегося в пожаре замка. При этом, по данным портала "Клопс", пожар произошёл не в замке. Об этом ему заявила владелица исторического здания Надежда Сорокина.
Ранее пожар произошёл в историческом здании дома Басевича в Петербурге. Для ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники и 38 человек личного состава МЧС.
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