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Под Калининградом загорелся замок Вальдау, построенный в XIII веке

На кадрах с места происшествия видно, что сильный огонь охватил часть крыши исторического здания.

9 декабря, 08:42

Кадр из видео © VK / Мой Гурьевск

Под Калининградом загорелся замок Вальдау, построенный в XIII веке. Видео © VK / Мой Гурьевск

В посёлке Низовье Калининградской области загорелся старинный замок Вальдау, построенный в XIII веке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

"Огнём охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчёта", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

На кадрах с места происшествия видно, что сильный огонь охватил часть крыши исторического здания. Вверх поднимаются столбы дыма. На видео слышен треск разрушающегося в пожаре замка. При этом, по данным портала "Клопс", пожар произошёл не в замке. Об этом ему заявила владелица исторического здания Надежда Сорокина.

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Ранее пожар произошёл в историческом здании дома Басевича в Петербурге. Для ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники и 38 человек личного состава МЧС.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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