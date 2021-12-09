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На Конгрессе молодых учёных обсудили популяризацию знаний и вредный контент

Участники подискутировали на тему ограничения информации и её адаптации под современные площадки.

9 декабря, 08:21

© Pixabay

В Сочи в рамках Конгресса молодых учёных состоялась дискуссия "Знания — это модно, доступно, нужно", в ходе которой представители медиасферы, издательской деятельности и сферы просвещения поговорили о популяризации знаний и поспорили о контенте, который сегодня потребляют дети.

В дискуссии преимущественно доминировали два основных мнения: одни подчёркивали необходимость законодательно оградить несовершеннолетних от вредной и аддитивной информации, а другие, напротив, предлагали отбирать полезный контент и интегрировать его в те площадки, которые пользуются у молодёжи особой популярностью.

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По словам первого заместителя генерального директора ВГТРК Андрея Кондрашова, сегодня важно тщательно отбирать контент и следить за его достоверностью, где бы этот контент в итоге ни оказался. В то же время генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль заявил, что политика ограничений в этом вопросе неверна. По его мнению, контент необходимо адаптировать и распространять в том числе на таких площадках, как ныне популярный "Тикток".

"Недостаточно просто запретить развлекательный контент. Как недостаточно и просто нести молодёжи знания — их уже много везде и в любом качестве. Важно мотивировать аудиторию на потребление этих знаний и вдохновлять её на развитие", — подчеркнул Древаль.

Участники также поговорили о популяризации знаний среди молодёжи. По их мнению, интерес к знаниям нужно воспитывать уже с детского сада, создавая детские научные лаборатории, медиацентры и другие проекты. Также, по словам гендиректора общества "Знание", сегодня организация уделяет отдельное внимание работе с просветителями, поскольку представители именно этой сферы имеют возможность популяризировать знания среди молодого поколения.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве прошла 18-я торжественная церемония вручения национальной награды "Премия Рунета – 2021". Награду получили 54 организации и персоны в девяти основных и четырёх специальных номинациях.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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