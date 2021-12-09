Убийца из московского МФЦ рассказал на допросе, что стрелял в "верящих в коронавирус"
Он признался, что в 2020 году сам изготовил боевое оружие из охолощённого пистолета.
Сергей Глазов © Следственный комитет РФ
Подполковник запаса Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве, заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Подробности допроса обвиняемого выяснил "Коммерсант".
В ходе следственных действий Глазов рассказал, что в 2020 году сам изготовил боевое оружие из охолощённого пистолета. В результате конфликта из-за маски бывший военный распылил в лицо сотрудника перцовый газ, а затем достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. После он расстрелял охранника. При этом злоумышленник пояснил, что открыл беспорядочный огонь по посетителям, не участвовавшим в конфликте, считая, что и они "верят в коронавирусную инфекцию".
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Позже Глазов признал вину и назвал причину расправы.
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