Убийца из московского МФЦ рассказал на допросе, что стрелял в "верящих в коронавирус"

В ходе следственных действий Глазов рассказал, что в 2020 году сам изготовил боевое оружие из охолощённого пистолета. В результате конфликта из-за маски бывший военный распылил в лицо сотрудника перцовый газ, а затем достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. После он расстрелял охранника. При этом злоумышленник пояснил, что открыл беспорядочный огонь по посетителям, не участвовавшим в конфликте, считая, что и они "верят в коронавирусную инфекцию".