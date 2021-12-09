Карасёв назначен главным арбитром матча "Динамо" — "Зенит" в РПЛ

Помогать ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. За работу системы VAR ответят Владимир Москалёв и Игорь Демешко.

Отметим, что в случае победы "Динамо" выйдет на первое место в турнирной таблице и уйдёт на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата страны.