Карасёв назначен главным арбитром матча "Динамо" — "Зенит" в РПЛ
В случае победы бело-голубые станут лидером чемпионата страны и уйдут на зимнюю паузу на первом месте.
Судья Сергей Карасёв. Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Сергей Карасёв назначен главным арбитром центрального матча 18-го тура РПЛ "Динамо" — "Зенит", в котором может измениться лидер турнира.
Помогать ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. За работу системы VAR ответят Владимир Москалёв и Игорь Демешко.
Отметим, что в случае победы "Динамо" выйдет на первое место в турнирной таблице и уйдёт на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата страны.
Футбол. Интересное по теме
Определились составы корзин перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов
сегодня в 01:01
Каталонское фиаско: "Барселона" проиграла "Баварии" и впервые за 17 лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов
вчера в 21:52
УЕФА перенёс матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" из-за вспышки коронавируса
вчера в 21:36
Комментариев: 0