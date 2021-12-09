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Карасёв назначен главным арбитром матча "Динамо" — "Зенит" в РПЛ

В случае победы бело-голубые станут лидером чемпионата страны и уйдут на зимнюю паузу на первом месте.

9 декабря, 08:01

Судья Сергей Карасёв. Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Сергей Карасёв назначен главным арбитром центрального матча 18-го тура РПЛ "Динамо" — "Зенит", в котором может измениться лидер турнира.

Помогать ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. За работу системы VAR ответят Владимир Москалёв и Игорь Демешко.

Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — "Зенит" в РПЛ

Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — "Зенит" в РПЛ

Отметим, что в случае победы "Динамо" выйдет на первое место в турнирной таблице и уйдёт на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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