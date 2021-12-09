Полузащитник "Динамо" Захарян стал лучшим молодым футболистом РПЛ в 2021 году
За год он успел не только дебютировать в составе бело-голубых и забить первые голы за команду, но и сыграть за сборную России.
Фото © VK / ФК "Динамо" Москва
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян стал обладателем приза "Первая пятёрка", который ежегодно вручается лучшему молодому футболисту РПЛ. Об этом информирует пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).
По итогам голосования Захарян набрал 445 баллов. Второе место в списке занял форвард "Уфы" и лучший бомбардир РПЛ текущего сезона Гамид Агаларов, замкнул тройку лидеров ещё один представитель "Динамо" Константин Тюкавин.
Добавим, что Арсен Захарян в 2021 году сумел не только дебютировать за "Динамо" и забить первые мячи, но и попасть в сборную России по футболу.
Комментариев: 0