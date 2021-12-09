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Полузащитник "Динамо" Захарян стал лучшим молодым футболистом РПЛ в 2021 году

За год он успел не только дебютировать в составе бело-голубых и забить первые голы за команду, но и сыграть за сборную России.

9 декабря, 08:09

Фото © VK / ФК "Динамо" Москва

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян стал обладателем приза "Первая пятёрка", который ежегодно вручается лучшему молодому футболисту РПЛ. Об этом информирует пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

По итогам голосования Захарян набрал 445 баллов. Второе место в списке занял форвард "Уфы" и лучший бомбардир РПЛ текущего сезона Гамид Агаларов, замкнул тройку лидеров ещё один представитель "Динамо" Константин Тюкавин.

Захарян и не только: Объявлены номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

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Добавим, что Арсен Захарян в 2021 году сумел не только дебютировать за "Динамо" и забить первые мячи, но и попасть в сборную России по футболу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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