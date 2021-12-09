Петербурженка рассказала, что похитивший её сына бывший ходил на курсы киднеппинга

Петербурженка рассказала о похищении сына. Видео © Телеграм-канал / SHOT.

Жительница Санкт-Петербурга Марина Мальцева, которая обвинила бывшего сожителя в похищении четырёхлетнего сына, заявила, что мужчина состоит в некой организации киднепперов. По словам матери, он крадёт малыша уже в четвёртый раз, сообщает SHOT.

Она рассказала, что в 2018 году они с Константином Асафьевым расстались, а их общий сын по решению суда остался жить с ней. Но мужчину это не устроило, в мае 2019 года бывший первый раз украл мальчика, его вернули, но вскоре это повторилось, и потом снова — через год. Каждый раз малыша искали по несколько месяцев. Марина утверждает, что похищать ребёнка отцу помогает некая организация, которая способствует папам забирать детей у бывших, они занимаются киднеппингом.

"У ребёнка сильнейшая психологическая травма, до сих пор наблюдаемся у невролога, психолога. Эта травма ещё надолго. Не знаю, как мы это переживём. Он сильно кричал: "Папа, ты дурак! Не забирай меня, что ты делаешь?" Он прям при ребёнке бил меня", — рассказала потерпевшая.

Кроме того, женщина говорит, что мальчик якобы рассказывал ей, что папа его домогался, и даже показывал, как он это делал. По этой причине суд в декабре 2020 года ограничил отцу общение с сыном. Но в феврале этого года тот подал иск на снятие ограничения. Заседание должно было состояться в день похищения ребёнка. Сейчас розыском малыша и похитителя занимаются правоохранители.

"Полицейские разыскивают мужчину, который избил бывшую жену и отобрал у неё общего ребёнка", — сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.