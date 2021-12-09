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Захарова: МИД прорабатывает поручения по итогам встречи Путина и Байдена

По словам официального представителя ведомства, эти поручения имеют долгосрочную основу.

9 декабря, 07:57

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов", — отметила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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