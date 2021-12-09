Захарова: МИД прорабатывает поручения по итогам встречи Путина и Байдена

МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов", — отметила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".