Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации
Впереди исполнительницу ждёт долгий период восстановления.
Марина Хлебникова © Instagram / marina_hlebnikova_official
Певицу Марину Хлебникову, которая получила сильные ожоги в результате пожара в собственной квартире в Москве, перевели из реанимации. Сейчас исполнительница находится под пристальным присмотром врачей в палате ожогового отделения, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в медучреждении.
Ранее представители артистки сообщили, что её состояние стабилизируется. Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, и она начала дышать самостоятельно. Впереди исполнительницу ждёт долгий период восстановления.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом.
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