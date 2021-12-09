Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации

Певицу Марину Хлебникову, которая получила сильные ожоги в результате пожара в собственной квартире в Москве, перевели из реанимации. Сейчас исполнительница находится под пристальным присмотром врачей в палате ожогового отделения, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в медучреждении.