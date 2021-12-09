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Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации

Впереди исполнительницу ждёт долгий период восстановления.

9 декабря, 07:45
<p>Марина Хлебникова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Марина Хлебникова © Instagram / marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову, которая получила сильные ожоги в результате пожара в собственной квартире в Москве, перевели из реанимации. Сейчас исполнительница находится под пристальным присмотром врачей в палате ожогового отделения, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в медучреждении.

Ранее представители артистки сообщили, что её состояние стабилизируется. Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, и она начала дышать самостоятельно. Впереди исполнительницу ждёт долгий период восстановления.

"Путь к восстановлению будет небыстрым": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова дышит сама

"Путь к восстановлению будет небыстрым": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова дышит сама

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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