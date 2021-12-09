Нижегородского Чикатило приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство школьницы
Трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино. 12-летняя девочка вышла из школы, но домой так и не вернулась.
Сергей Матюшин. Фото © LIFE
Сергея Матюшина, прозванного Нижегородским Чикатило, приговорили к 24 годам колонии особого режима за убийство 12-летней девочки. Об этом Лайфу сообщили в Нижегородском областном суде.
Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом
Напомним, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказав, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Вечером её тело нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения.
Подозреваемого вычислили благодаря камерам наблюдения. Им оказался 49-летний мужчина с четырьмя судимостями: за хулиганство, хищение, изнасилование и кражу. На зоне он имел кличку Чикатило.
Комментариев: 0