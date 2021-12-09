В московском ЖК Green Park кипятком залило несколько этажей, лифтовую шахту и кладовые

Потоп в московском ЖК Green Park © Телеграм-канал / "ЖК Green Park"

В московском ЖК Green Park затопило кипятком несколько этажей, лифтовую шахту и кладовые. Накануне управляющая компания "Пик-комфорт" сообщила в телеграм-чате "ЖК Green Park" о проведении корректировки работы системы отопления из-за морозов на улице.

"На случай похолодания произведены корректировки работы системы отопления: интенсивность подачи и t° теплоносителя увеличится по мере понижения температуры воздуха. Возможно, вы услышите в батареях небольшой шум или бурление — это нормально. В квартире температура должна быть не менее 18°C", — предупредила управляющая компания.

Однако, по всей видимости, во время "корректировки" что-то пошло не так. Вместо "небольшого шума и бурления" жильцов разбудили потоки кипятка. В многоэтажке стало гораздо жарче, чем предполагалось. На видео, снятом владельцами квартир, слышно, что в доме сработала пожарная тревога, подъезд из-за потопа стал больше похож на баню.