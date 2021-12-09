В Уфе перед зданием больницы вспыхнула пенсионерка
По предварительным данным, речь идёт о попытке суицида. Сейчас пострадавшая в реанимации.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Уфе 64-летняя местная жительница пыталась покончить с собой у здания местной больницы на проспекте Октября. По данным местных СМИ, прохожие заметили, что на улице горит женщина, и позвали на помощь. Потушить её удалось инженеру по пожарной безопасности больницы. Пенсионерка успела сообщить, что это была попытка суицида, правда, пациенткой данного медучреждения она не являлась.
По данным МЧС Башкирии, женщина доставлена в ГКБ № 18 в ожоговое отделение. Она находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. У неё ожоги второй степени.
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