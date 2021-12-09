В Уфе перед зданием больницы вспыхнула пенсионерка

В Уфе 64-летняя местная жительница пыталась покончить с собой у здания местной больницы на проспекте Октября. По данным местных СМИ, прохожие заметили, что на улице горит женщина, и позвали на помощь. Потушить её удалось инженеру по пожарной безопасности больницы. Пенсионерка успела сообщить, что это была попытка суицида, правда, пациенткой данного медучреждения она не являлась.