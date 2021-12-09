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В Татарстане родители узнали о беременности 15-летней дочери во время родов

Сейчас новорождённый находится под опекой бабушки, а его 21-летний папаша — под подпиской о невыезде.

9 декабря, 09:15
<p>Фото молодых родителей © <a href="https://t.me/mash_iptash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Iptash</a></p>

Фото молодых родителей © Mash Iptash

В Альметьевском районе родители 15-летней школьницы девять месяцев не замечали, что она ждёт ребёнка, пишет Mash Iptash. Девушка целый год встречалась с 21-летним Эмином, в результате чего забеременела. Рассказывать родителям о скором пополнении ребята не стали, поэтому, когда в начале декабря у девушки сильно заболел живот и её отвезли в больницу, никто и не думал, что она вскоре родит здорового мальчика.

Особой радости от того, что стала бабушкой, мама школьницы не испытала и обратилась с заявлением в полицию. Девушка же выгораживает возлюбленного и говорит, что всё было по согласию. Сейчас внук под опекой бабушки, а папаша — под подпиской о невыезде. На него возбудили уголовное дело.

Забеременевшая от родственника девятиклассница сбежала из дома, чтобы не делать аборт

Забеременевшая от родственника девятиклассница сбежала из дома, чтобы не делать аборт

Ранее Лайф сообщал, что в Москве семиклассница забеременела во второй раз. Интересно отметить, что отцы у детей разные. Правоохранителям удалось установить личность одного из них, первый же горе-папаша пока продолжает гулять на свободе.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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