В Татарстане родители узнали о беременности 15-летней дочери во время родов

В Альметьевском районе родители 15-летней школьницы девять месяцев не замечали, что она ждёт ребёнка, пишет Mash Iptash. Девушка целый год встречалась с 21-летним Эмином, в результате чего забеременела. Рассказывать родителям о скором пополнении ребята не стали, поэтому, когда в начале декабря у девушки сильно заболел живот и её отвезли в больницу, никто и не думал, что она вскоре родит здорового мальчика.

Особой радости от того, что стала бабушкой, мама школьницы не испытала и обратилась с заявлением в полицию. Девушка же выгораживает возлюбленного и говорит, что всё было по согласию. Сейчас внук под опекой бабушки, а папаша — под подпиской о невыезде. На него возбудили уголовное дело.