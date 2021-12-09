Лайф узнал о состоянии чудом выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Александра Заковряшина и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Выживший Александр Заковряшин. Фото © LIFE
Помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, находится в отделении токсикологии.
По данным источника Лайфа, в его состоянии наметилась положительная динамика, однако пока присутствует почечная недостаточность.
"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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