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Лайф узнал о состоянии чудом выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Александра Заковряшина и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

9 декабря, 09:38

Выживший Александр Заковряшин. Фото © LIFE

Помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, находится в отделении токсикологии.

По данным источника Лайфа, в его состоянии наметилась положительная динамика, однако пока присутствует почечная недостаточность.

"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность

"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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