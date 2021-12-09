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"Спорт нельзя смешивать с политикой": Франция не будет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине

В то же время в МИД страны отметили, что данный вопрос ещё будет обсуждаться на общеевропейском уровне.

9 декабря, 09:40

Фото  © ТАСС / ЕРА / ROMAN PILIPEY

Франция не будет поддерживать дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, несмотря на то что в стране осуждают "нарушение прав человека" в Китае. Об этом в эфире BFM TV заявил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.

"Что касается Китая, мы осудили преследование таких меньшинств, как уйгуры, нарушение прав человека... мы выражали обеспокоенность по поводу китайской теннисистки... Здесь наша позиция чёткая и ясная. Но бойкот Олимпиады — это совершенно другая история. Спорт нельзя смешивать с политикой. Поэтому Франция не собирается к нему присоединяться", — заявил Бланкер.

В то же время глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине будет решаться на европейском уровне. Его немецкая коллега Анналена Бербок подчеркнула, что в Германии соответствующее решение будет принимать новое правительство страны.

Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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