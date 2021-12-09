Франция не будет поддерживать дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, несмотря на то что в стране осуждают "нарушение прав человека" в Китае. Об этом в эфире BFM TV заявил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.

"Что касается Китая, мы осудили преследование таких меньшинств, как уйгуры, нарушение прав человека... мы выражали обеспокоенность по поводу китайской теннисистки... Здесь наша позиция чёткая и ясная. Но бойкот Олимпиады — это совершенно другая история. Спорт нельзя смешивать с политикой. Поэтому Франция не собирается к нему присоединяться", — заявил Бланкер.