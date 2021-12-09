AP: Байден может надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса

В администрации президента США Джо Байдена допустили, что Вашингтону, вероятно, придётся надавить на Киев, чтобы он официально уступил часть автономии самопровозглашённым республикам Донбасса. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет The Associated Press.

"Задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту [РФ Владимиру] Путину", — сказал экс-посол США на Украине Стивен Пайфер.

По словам американского дипломата, предоставление автономии территориям на востоке Украины может затронуть сферы медицины и образования, а также правоохранительные органы. Кроме того, отмечается, что Байдену придётся поставить Киев перед фактом, что членство в НАТО Украине не светит как минимум ближайшие десять лет.