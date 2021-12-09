Эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать выборы в России

На заседании координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием представители девяти политических партий заявили, что западные страны продолжат проводить кампании по вмешательству в российские выборы на протяжении следующих лет, а также отметили необходимость продолжения борьбы с иностранным вмешательством в российские выборы, сообщается на сайте "Независимого общественного мониторинга".

Так, председатель координационного совета Максим Григорьев напомнил, что ещё до официального старта избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы ряд депутатов Европарламента призывал не признавать их итоги, а в дальнейшем — перекрыть возможность приехать гражданам своих стран в Россию, чтобы принять участие в международном наблюдении.

"Тренд на вмешательство будет действовать постоянно, это часть системной политики по сдерживанию России. По этому сценарию Конгресс США уже сейчас поднимает вопрос непризнания российских президентских выборов в 2024 году", — заявил Григорьев.

По словам члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, противодействовать иностранному вмешательству в российские выборы нужно дальнейшим совершенствованием общественного наблюдения. На прошлых выборах этот институт показал себя как эффективный инструмент, способный своевременно выявлять и предотвращать нарушения, провокации, развенчивать фейки.

Кроме того, заместитель председателя координационного совета, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова считает, что Запад прикладывал и продолжает прикладывать большие усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и сорвать наблюдение за выборами. Так, представители политических партий, а также лидеры общественных организаций и профильных институтов гражданского общества выразили обеспокоенность этой проблемой и обозначили готовность совместно противостоять иностранному вмешательству в выборы.