Капризов вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Его опережают только Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и Назем Кадри из "Колорадо".
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Клуб "Миннесота Уайлд" на выезде одолел "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.
Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Кирилл Капризов, в концовке встречи поразивший пустые ворота соперников. Кроме того, он удачно ассистировал своему шведскому партнёру по команде Йоэлю Эрикссону Эку.
Всего в 26 матчах сезона Капризов набрал 32 очка. В его активе десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.
В списке лучших бомбардиров лиги он разделил пятое место со Стивеном Стэмкосом из "Тампы-Бэй Лайтнинг". Их опережают только Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" (по 45 очков), капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (41) и Назем Кадри из "Колорадо Эвеланш" (34).
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