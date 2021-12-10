Капризов вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Клуб "Миннесота Уайлд" на выезде одолел "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.

Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Кирилл Капризов, в концовке встречи поразивший пустые ворота соперников. Кроме того, он удачно ассистировал своему шведскому партнёру по команде Йоэлю Эрикссону Эку.

Всего в 26 матчах сезона Капризов набрал 32 очка. В его активе десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.