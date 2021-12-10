Лыжники Большунов и Степанова выступят за сборную России на этапе Кубка мира в Давосе
В ходе этапа запланированы спринтерские соревнования, а также дистанционные гонки свободным стилем.
Александр Большунов. Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с национальной командой на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).
Этап Кубка мира в Давосе пройдёт 11–12 декабря. Запланированы спринтерские соревнования, а также дистанционные гонки свободным стилем.
В спринте за мужскую сборную выступят Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов, Денис Филимонов, Артём Мальцев и Андрей Ларьков. У мужчин в составе национальной команды выступят Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева и Лилия Васильева.
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В дистанционных гонках у мужчин на старт выйдут Большунов, Якимушкин, Мальцев, Устюгов, Ларьков, а также Денис Спицов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко. В женской команде к Степановой, Ступак, Непряевой, Сориной и Васильевой присоединятся Анастасия Рыгалина и Евгения Крупицкая.
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