Лыжники Большунов и Степанова выступят за сборную России на этапе Кубка мира в Давосе

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с национальной командой на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

Этап Кубка мира в Давосе пройдёт 11–12 декабря. Запланированы спринтерские соревнования, а также дистанционные гонки свободным стилем.

В спринте за мужскую сборную выступят Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов, Денис Филимонов, Артём Мальцев и Андрей Ларьков. У мужчин в составе национальной команды выступят Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева и Лилия Васильева.