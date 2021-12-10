Аналитики раскрыли, в каких регионах России жители активнее всего готовятся к Новому году

По данным проведённого сервисом Lamoda опроса, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, одним из самых популярных украшений к Новому году за период с 1 ноября по 2 декабря стали ёлочные игрушки. Их россияне приобретали на 1539% чаще по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Также многие жители нашей страны уже приобрели для украшения дома декоративные венки (+1459%) и декоративные фигурки (+136%), практически в три раза вырос спрос на ароматические свечи.

Ароматические масла и ароматические наборы оказались также вполне востребованы и покупались чаще на 138% и 121% соответственно. Самыми популярными ароматами стали "Гранат и чёрная роза", "Груша и яблоко", "Древесный аромат" и "Шоколад".

Комплект для создания уюта в новогодние праздники, в который входят ёлочные игрушки, гирлянда, декоративный венок для интерьера, декоративные фигурки, аромадиффузор и сервировочные салфетки, стоит около 7,8 тысячи рублей, указали аналитики.

Активнее всего к Новому 2022 году готовятся в Карачаево-Черкесии, на Чукотке, в Ульяновской и Новгородской областях, а также на Камчатке.