Львовский облсовет не добился переименования России в Московию

Львовский облсовет не смог добиться переименования России в Московию. Видео © "Фейсбук" / Львовская областная рада

Львовский областной совет на заседании 7 декабря рассмотрел постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о "восстановлении исторической справедливости", а именно — о переименовании Российской Федерации в Московию. Трансляция мероприятия велась на странице Совета в "Фейсбуке".

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины и Верховной раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название "Московия" вместо названий "Россия" и "Российская Федерация" на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в средствах массовой информации на территории Украины. В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", — говорится в проекте документа, автором которого выступила фракция "Самопомощь".

Как сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники в облсовете, партия решила "хайпануть" на теме переименования. Отмечается, что депутаты фракции не голосовали за обращение о расследовании офшоров Зеленского и своим постановлением решили "перевести стрелки".

На заседании после оглашения инициативы некоторые парламентарии не стесняясь посмеялись над предложением, "за" проголосовало 26 человек. Стоит отметить, что само проваленное обращение с претензией на "исторический анализ" обвиняет Москву в "краже" названия государства Россия.

"Пётр I переименовал Московское царство в Россию 300 лет назад после ряда побед над Швецией. Сначала название "Русь" использовалось только для территории нынешней центральной части Украины, а с XII века — для Галицко-Волынского княжества... Это греческое название нашего государства в те времена, а Московия украла его себе, потому что настоящая Русь была на юго-западе от московских земель, она не была захвачена и ассимилирована московитами. Бывало и так, что время от времени эта Русь воевала против Московии самостоятельно, а также в составе разных коалиций", — говорится в обращении.