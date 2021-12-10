Психотерапевт Жаденова назвала неочевидные причины патологической тревожности

Патологическая тревожность значительно снижает продуктивность человека и его качество жизни в целом. О самых неочевидных причинах, вызывающих подобное расстройство, рассказала психотерапевт Виктория Жаденова.

Так, по словам специалиста, социальные сети являются одной из первых причин стресса и тревожности. Пользователи, проводящие в них час и более, гораздо чаще сталкиваются с депрессией из-за того, что постоянно сравнивают себя с другими людьми.

"В соцсетях обычно выкладывают только лучшие события. У того, кто за этим наблюдает, всё время появляется ощущение, что он немножко недотягивает, что провоцирует тревогу, желание что-то изменить", — цитирует "Москва 24" Жаденову.

Неправильное питание также является верным путём к тревожным расстройствам, подчеркнула психотерапевт. По её словам, чрезмерное употребление острой или очень калорийной пищи, а также мучного и сладкого может вызывать гиперактивность и стресс. Эксперт считает, что лучше придерживаться средиземноморской диеты, рацион которой состоит из морепродуктов. К тому же большое количество в рыбе кислоты омега-3 положительно влияет на работу мозга и нервов.

Кроме того, Жаденова советует вместо употребления кофе по утрам делать зарядку или лёгкую пробежку. По её словам, физическая активность вместе с соблюдением нормы сна значительно снизят стресс и тревогу. Так, для хорошего самочувствия человеку рекомендуется спать семь-восемь часов, напомнила специалист.

В заключение психотерапевт добавила, что многим людям, которые часто тревожатся, необходимо избавиться от перфекционизма и гиперконтроля.