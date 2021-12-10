Писатель Лукьяненко приравнял звёзд – противников вакцинации к убийцам

Известный писатель-фантаст, автор книг "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Сергей Лукьяненко раскритиковал знаменитостей, которые публично высказываются против вакцинации. По его словам, по сути, они являются убийцами, виновными в гибели тех, кто прислушался к их мнению.

Лукьяненко приравнял звёзд – противников вакцинации к убийцам. Видео © LIFE

"Каждый достаточно известный человек, который публично призывает не прививаться, по сути, уже убийца, виновный в гибели множества поверивших ему, доверившихся людей. Смерть их на совести тех, кто им говорит "не надо прививаться, это всё неправда", — сказал Лукьяненко.

При этом писатель поддерживает идею о том, чтобы принять меры в отношении публичных персон, которые своими заявлениями препятствуют борьбе с пандемией. По его мнению, неприемлемо и то, что таких знаменитостей приглашают на публичные площадки, где они транслируют свои бредовые и непрофессиональные соображения по поводу вакцинации и коронавируса в целом.

"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас для этого есть специальные законы. Здесь мы видим призыв к людям рискнуть и пожертвовать своей жизнью", — отметил писатель.