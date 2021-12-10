Писатель Лукьяненко приравнял звёзд – противников вакцинации к убийцам
По словам автора "Ночного дозора", такие знаменитости виновны в гибели граждан, которые прислушались к ним, отказались от прививки и в результате умерли от коронавируса.
Писатель Сергей Лукьяненко. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Известный писатель-фантаст, автор книг "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Сергей Лукьяненко раскритиковал знаменитостей, которые публично высказываются против вакцинации. По его словам, по сути, они являются убийцами, виновными в гибели тех, кто прислушался к их мнению.
Лукьяненко приравнял звёзд – противников вакцинации к убийцам. Видео © LIFE
"Каждый достаточно известный человек, который публично призывает не прививаться, по сути, уже убийца, виновный в гибели множества поверивших ему, доверившихся людей. Смерть их на совести тех, кто им говорит "не надо прививаться, это всё неправда", — сказал Лукьяненко.
При этом писатель поддерживает идею о том, чтобы принять меры в отношении публичных персон, которые своими заявлениями препятствуют борьбе с пандемией. По его мнению, неприемлемо и то, что таких знаменитостей приглашают на публичные площадки, где они транслируют свои бредовые и непрофессиональные соображения по поводу вакцинации и коронавируса в целом.
"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас для этого есть специальные законы. Здесь мы видим призыв к людям рискнуть и пожертвовать своей жизнью", — отметил писатель.
Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, актёры Егор Бероев и Оскар Кучера, Мария Шукшина и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам. А ранее Лайф писал, что побывавшие в красной зоне делают выбор в пользу прививки. Об этом рассказал главврач больницы имени Боткина.
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