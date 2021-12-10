Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев признан вменяемым

Ильназ Галявиев, в мае устроивший стрельбу в гимназии в Казани, признан вменяемым. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети". Стрелок был арестован.