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Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев признан вменяемым

По данным СК, арестованный признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся.

10 декабря, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Ильназ Галявиев, в мае устроивший стрельбу в гимназии в Казани, признан вменяемым. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети". Стрелок был арестован.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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