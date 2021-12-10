Пропавший в Туле после обмана возлюбленной росгвардеец найден мёртвым
Его тело было обнаружено в загородном доме ещё неделю назад. На связь 52-летний мужчина не выходил с 18 ноября.
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Пропавший без вести после затяжного конфликта с возлюбленной 52-летний росгвардеец обнаружен мёртвым в деревне Анишино Венёвского района Тульской области. По данным источника Лайфа, предварительно установлено, что мужчина покончил с собой.
Также уточняется, что тело сотрудника Росгвардии было найдено в загородном доме ещё 3 декабря. Ранее стало известно, что мужчина сдавал квартиру, он должен был навестить арендатора 20 ноября, но так и не появился.
Напомним, о том, что в Туле пропал росгвардеец, Лайф писал 1 декабря. Мужчина не выходил на связь с 18 ноября. Он оставил все вещи и документы на своих местах, в его квартире были найдены успокоительные препараты. Причиной его исчезновения могли стать обман возлюбленной и проблемы с наркотиками у сына.
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