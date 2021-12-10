Пропавший в Туле после обмана возлюбленной росгвардеец найден мёртвым

Пропавший без вести после затяжного конфликта с возлюбленной 52-летний росгвардеец обнаружен мёртвым в деревне Анишино Венёвского района Тульской области. По данным источника Лайфа, предварительно установлено, что мужчина покончил с собой.

Также уточняется, что тело сотрудника Росгвардии было найдено в загородном доме ещё 3 декабря. Ранее стало известно, что мужчина сдавал квартиру, он должен был навестить арендатора 20 ноября, но так и не появился.