В Москве наградили лауреатов первой национальной премии "Патриот-2021"

В Москве 9 декабря открылся Всероссийский патриотический форум, на котором объявили имена лауреатов первой национальной премии "Патриот-2021" — её организовала Росмолодёжь. Участников мероприятия приветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум обретает традиции, и назвал его востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных и общественных организаций, участников поискового и добровольческого движений.

"Всех вас объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодёжи чувства сопричастности к судьбе Отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые испокон веков были присущи нашим предкам и передаются из поколения в поколение", — указал российский лидер.

Номинантами премии стали 75 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтёров, всего было подано 1092 заявки на участие. Лауреатов в 14 категориях определило экспертное жюри в составе депутатов Думы, Героев Российской Федерации, представителей поискового и реконструкторского сообществ.

"Бессмертный полк онлайн" стал лучшим проектом с использованием современных цифровых технологий. Награду в этой номинации вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, был отмечен виртуальный исторический квест "Штурм дворца Амина" Виталия Шереметьева.

"Это день, когда мы вспоминаем героев, которых нет с нами, но память о которых всегда жива в наших сердцах. Это день, когда мы отдаём дань уважения героям, которые сейчас вместе с нами. Я хочу сказать слова огромной благодарности за ваш подвиг, за ваш личный пример и за то, что вы сегодня находите время для того, чтобы передавать свой опыт, своё отношение к стране, к жизни подрастающего поколения, которое в этом очень нуждается", — отметил Кириенко.

Как он добавил, для участников мероприятия патриотизм — действие, а не просто внутреннее убеждение или слова. Настоящий патриотизм всегда действенный и заставляет поступать в соответствии со своими убеждениями. "Это тот урок, который дали наши отцы и деды и которому мы обязаны соответствовать", — резюмировал Кириенко.

"Нам очень приятно, что мы, Федеральное агентство по делам молодёжи и Роспатриотцентр, ежегодно создаём пространство для общения. Мы и дальше будем вырабатывать общие цели, общую миссию. Принцип "мы вместе", которому нас научила пандемия, в сфере патриотического воспитания работает как нигде лучше. И вместе мы можем гораздо больше", — заявила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Лауреатами номинации "Лучший научный проект" стали Мария Фёдорова ("МультиКосмос") и Анастасия Рябова (всероссийская интеллектуальная онлайн-игра "Наука"). Лучшим учителем истории признали Светлану Блудову. Педагог, преподающая в школе № 6 города Тихвина Ленинградской области, создала там гражданско-патриотический центр "Школа активного гражданина" как площадку для взаимодействия всех участников образовательного процесса.

В номинации "Лучший туристический маршрут" награды достались Ирине Тарасенко за военно-патриотический маршрут военно-патриотического клуба "Бэргэн" и Ивану Насонову за социально-образовательный туристический маршрут "Город воинской славы Ростов-на-Дону. От ветерана до школьника".

Юрий Саламатов с проектом "Память жива" и Динас Гаянов с проектом "Наш земляк — Герой Советского Союза" победили в номинации "Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Победа в номинации "Лучший региональный волонтёрский центр" досталась Владиславу Овчинникову, автору проекта "Спасибо за жизнь!".

Победителем в номинации "Лучший семейный пример" стал Андрей Николаев с проектом "В списках значатся: Книга Памяти Ненецкого округа, 1941–1945". В номинации "Собственным примером" лауреатом категории "Наставник" стала Екатерина Родина (патриотический проект "Чтобы помнили"), категории "Волонтёр" — Оксана Челмодеева (проект ОКВЕАН). В категории "Наставнический проект" победителей оказалось двое — Антонина Кожевникова с проектом "Воспитание гражданина" и Алексей Иванов ("Слава дедов — в орденах внуков"). Награда за "Лучший проект, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского", досталась скульптору Виталию Шанову и архитектору Константину Фомину — за мемориал "Князь Александр Невский с дружиной", а также Наталье Ифтоди — за проект "Живи как Невский". Лидером в номинации "Лучший военно-патриотический проект" стал Александр Филиппов за летнюю профильную военно-патриотическую смену "Рубеж" для несовершеннолетних, попавших в трудные жизненные ситуации.

Максим Файзулин с военно-патриотической спартакиадой "Гвардия" на Кубке имени М.Т. Калашникова стал лауреатом в номинации "Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни". В номинации "Семейная реликвия" лауреатом стали Виктория Салтыкова с проектом "Гентех & История тебя" и Алла Данилевская (за областной конкурс исследовательских работ, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне "История семьи — история народа"). Победителями в номинации "Без срока давности" стали Василий Яицкий за проект "Победа в лицах. Трудовой подвиг" и Дарья Борисова — за проект "Сохраняя память".

Награды в номинации "Лучший культурный проект" получили Алексей Золотов (документально-игровой фильм "Суверенное государство Российское") и Павел Красноруцкий ("Народный кинопоказ").