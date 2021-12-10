Адвокаты ректора Шанинки после слов Путина попросили следствие освободить Зуева
Ранее в ходе заседания Совета по правам человека российский лидер заявил, что учёному не место в СИЗО.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева подали в прокуратуру ходатайство о его освобождении после заявления президента России Владимира Путина на заседании СПЧ.
"Вчера в ходе заседания Совета по правам человека Путин заявил, что Зуеву не место в СИЗО. В связи с этим адвокаты ректора подали ходатайства прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и следователю, в чьём производстве находится дело, ходатайство о его освобождении", — цитирует ТАСС члена столичной ОНК Александра Хуруджи.
Ранее Лайф сообщал, что Путин не увидел оснований для содержания ректора Шанинки Зуева под стражей. Сначала суд перевёл учёного под домашний арест, а затем его вновь вернули под стражу.
О задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. В результате 3 декабря суд продлил арест ректора до 7 марта.
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