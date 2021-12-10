Адвокаты ректора Шанинки после слов Путина попросили следствие освободить Зуева

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева подали в прокуратуру ходатайство о его освобождении после заявления президента России Владимира Путина на заседании СПЧ.

"Вчера в ходе заседания Совета по правам человека Путин заявил, что Зуеву не место в СИЗО. В связи с этим адвокаты ректора подали ходатайства прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и следователю, в чьём производстве находится дело, ходатайство о его освобождении", — цитирует ТАСС члена столичной ОНК Александра Хуруджи.