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Адвокаты ректора Шанинки после слов Путина попросили следствие освободить Зуева

Ранее в ходе заседания Совета по правам человека российский лидер заявил, что учёному не место в СИЗО.

10 декабря, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева подали в прокуратуру ходатайство о его освобождении после заявления президента России Владимира Путина на заседании СПЧ.

"Вчера в ходе заседания Совета по правам человека Путин заявил, что Зуеву не место в СИЗО. В связи с этим адвокаты ректора подали ходатайства прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и следователю, в чьём производстве находится дело, ходатайство о его освобождении", — цитирует ТАСС члена столичной ОНК Александра Хуруджи.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин не увидел оснований для содержания ректора Шанинки Зуева под стражей. Сначала суд перевёл учёного под домашний арест, а затем его вновь вернули под стражу.

О задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. В результате 3 декабря суд продлил арест ректора до 7 марта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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