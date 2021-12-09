Путин не увидел оснований для содержания ректора Шанинки Зуева под стражей
Ранее учёного перевели под домашний арест, однако затем вновь поместили в СИЗО.
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, который обвиняется в мошенничестве.
"Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю ещё", — заявил глава государства на встрече с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на выступления журналиста Николая Сванидзе.
О задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. Впоследствии суд перевёл Зуева под домашний арест, однако затем его вновь вернули под стражу.
Зуев проходит по тому же делу, что и экс-замминистра просвещения Марина Ракова, которой вменяется хищение бюджетных средств на сумму свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года". 3 декабря суд продлил срок её ареста до 6 марта.
Лента новостей
Член СПЧ Кабанов рассказал о полемике между Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ
сегодня в 19:30
В ФСБ заявили, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива
сегодня в 19:08
Появилось фото "секс-арсенала" каратиста, уличённого в изнасилованиях и "голых БДСМ-занятиях" с детьми
сегодня в 19:03
Комментариев: 0