Путин не увидел оснований для содержания ректора Шанинки Зуева под стражей

"Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю ещё", — заявил глава государства на встрече с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на выступления журналиста Николая Сванидзе.