Появились фото секс-игрушек каратиста, уличённого в изнасилованиях и "голых БДСМ-занятиях" с детьми
Сейчас решается вопрос о возбуждении ещё нескольких уголовных дел из-за порнографических видео и связи с несовершеннолетними.
Тренер по карате Евгений Ларин © SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии, на которых запечатлены секс-игрушки тренера по карате из Мурманска, который обвиняется в насилии над ученицами и съёмках "голых БДСМ-занятий" с детьми.
Пока что обвиняемому Евгению Ларину вменяют уголовное дело по статье "Развратные действия". Решается вопрос о возбуждении ещё нескольких уголовных дел за съёмку порнографических видео и связи с несовершеннолетними. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. Следователи ещё изучают видео, которые тренер успел снять за годы работы в детско-юношеской школе единоборств. Их сотни.
Задержание тренера прокомментировал директор той самой школы, заявив, что эта новость всех удивила.
"Жалоб от детей никогда не было. Для меня и для родителей эта новость стала удивлением. Ларин работал давно. Я об этом узнал вчера вечером. Мы его пока временно отстранили. Сейчас он не женат, но раньше был", — уточнил директор школы.
Ранее Лайф писал, что американского автора детских книг обвинили в педофилии. А ещё он был учителем, сдал писателя мужчина, который некогда был его учеником в школе.
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