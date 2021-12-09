Появились фото секс-игрушек каратиста, уличённого в изнасилованиях и "голых БДСМ-занятиях" с детьми

Телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии, на которых запечатлены секс-игрушки тренера по карате из Мурманска, который обвиняется в насилии над ученицами и съёмках "голых БДСМ-занятий" с детьми.











Пока что обвиняемому Евгению Ларину вменяют уголовное дело по статье "Развратные действия". Решается вопрос о возбуждении ещё нескольких уголовных дел за съёмку порнографических видео и связи с несовершеннолетними. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. Следователи ещё изучают видео, которые тренер успел снять за годы работы в детско-юношеской школе единоборств. Их сотни.





Задержание тренера прокомментировал директор той самой школы, заявив, что эта новость всех удивила.

"Жалоб от детей никогда не было. Для меня и для родителей эта новость стала удивлением. Ларин работал давно. Я об этом узнал вчера вечером. Мы его пока временно отстранили. Сейчас он не женат, но раньше был", — уточнил директор школы.