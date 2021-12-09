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Появились фото секс-игрушек каратиста, уличённого в изнасилованиях и "голых БДСМ-занятиях" с детьми

Сейчас решается вопрос о возбуждении ещё нескольких уголовных дел из-за порнографических видео и связи с несовершеннолетними.

9 декабря, 19:03
<p><em style="font-style: italic;">Тренер по карате Евгений Ларин </em>© <a href="https://t.me/shot_shot/32600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тренер по карате Евгений Ларин © SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии, на которых запечатлены секс-игрушки тренера по карате из Мурманска, который обвиняется в насилии над ученицами и съёмках "голых БДСМ-занятий" с детьми.

  • "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
  • "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
  • "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
  • "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
  • "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    "Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT

"Игрушки" тренера из Мурманска. Фото © SHOT

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Пока что обвиняемому Евгению Ларину вменяют уголовное дело по статье "Развратные действия". Решается вопрос о возбуждении ещё нескольких уголовных дел за съёмку порнографических видео и связи с несовершеннолетними. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. Следователи ещё изучают видео, которые тренер успел снять за годы работы в детско-юношеской школе единоборств. Их сотни.

  • Камера тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    Камера тренера из Мурманска. Фото © SHOT
  • Информационные носители тренера из Мурманска. Фото © SHOT
    Информационные носители тренера из Мурманска. Фото © SHOT

Камера тренера из Мурманска. Фото © SHOT

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Задержание тренера прокомментировал директор той самой школы, заявив, что эта новость всех удивила.

"Жалоб от детей никогда не было. Для меня и для родителей эта новость стала удивлением. Ларин работал давно. Я об этом узнал вчера вечером. Мы его пока временно отстранили. Сейчас он не женат, но раньше был", — уточнил директор школы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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