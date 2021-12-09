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Профессор Чумаков: Для защиты от "омикрона" нужно в 41 раз больше антител

По его мнению, вирусу стало проще обойти защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно.

9 декабря, 18:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для защиты от омикрон-штамма ковида вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чем от уханьского штамма. Такую особенность этого варианта коронавируса назвал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

В беседе с порталом Ura.ru специалист отметил, что вирусу стало проще обойти защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител снизился.

"При "омикроне" нужно в 41 раз больше антител по сравнению с уханьским штаммом, чтобы нейтрализовать дозу вируса, потому что идёт всё-таки 32 мутации и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами. То есть вирусу проще проскочить через эту защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител упал", — объяснил Чумаков.

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Вместе с тем он отметил, что ещё остаются клетки памяти, поэтому иммунная система всё равно будет подавлять инфекцию. "Омикрон" оценил и иммунолог Николай Крючков. Он полагает, что по сравнению со штаммом "дельта" "омикрону" нужно будет в четыре раза больше нейтрализующих антител. По его оценке, разница не очень большая. Это означает, что от тяжёлого течения будет где-то такая же потеря, не больше, но в зависимости от вакцин, заключил Крючков.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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