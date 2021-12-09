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Мурашко рассказал о течении ковида у первых двух россиян с омикрон-штаммом

Всего же около ста человек, прибывших в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус.

9 декабря, 15:41
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Первые в России пациенты с омикрон-штаммом коронавируса переносят болезнь в лёгкой форме. Об их самочувствии рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Там лёгкое течение", — сказал он.

Он также подтвердил, что пока в стране зафиксировано только два случая заражения "омикроном", а штаммы у других вернувшихся из ЮАР россиян пока определяются.

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Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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