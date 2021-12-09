Мурашко рассказал о течении ковида у первых двух россиян с омикрон-штаммом

Первые в России пациенты с омикрон-штаммом коронавируса переносят болезнь в лёгкой форме. Об их самочувствии рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он также подтвердил, что пока в стране зафиксировано только два случая заражения "омикроном", а штаммы у других вернувшихся из ЮАР россиян пока определяются.