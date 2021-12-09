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Путин: Власти постараются не допустить опрометчивых решений по QR-кодам

Российский лидер подчеркнул, что перед введением ограничений нужно самым внимательным образом всё взвесить.

9 декабря, 14:02
<p>Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67091/photos/66953" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений по QR-кодам о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", — сказал Путин на вопрос руководителя ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирины Борововой.

Он подчеркнул, что перед принятием законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах нужно самым внимательным образом всё взвесить и посмотреть, к чему это приведёт. С другой стороны, президент отметил, что нужно обеспечить безопасность и здоровье граждан.

Путин: Законопроект о QR-кодах носит рамочный характер

Путин: Законопроект о QR-кодах носит рамочный характер

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител. "У нас нет статистики, но, похоже, таких людей миллионы", — заявил он на встрече с президентом России.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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