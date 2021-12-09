Путин: Власти постараются не допустить опрометчивых решений по QR-кодам

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений по QR-кодам о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", — сказал Путин на вопрос руководителя ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирины Борововой.

Он подчеркнул, что перед принятием законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах нужно самым внимательным образом всё взвесить и посмотреть, к чему это приведёт. С другой стороны, президент отметил, что нужно обеспечить безопасность и здоровье граждан.