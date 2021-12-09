Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител

Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым предоставлять QR-коды всем гражданам с высоким титром антител. Инициатива прозвучала в четверг на встрече Владимира Путина с правозащитниками.

Фрагмент заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека © LIFE

По слова Фадеева, есть немало людей, которые по разным причинам не делали прививку от коронавируса или переболели инфекцией давно, но имеют при этом высокий титр антител.

"У нас нет статистики, но, похоже, таких людей миллионы и у них есть антитела. Наверное, было бы правильным в случае наличия высокого титра антител, такого же как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим", — предложил глава СПЧ.