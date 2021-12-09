Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител
"У нас нет статистики, но, похоже, таких людей миллионы", — заявил на встрече с президентом Валерий Фадеев.
Кадр из видео © LIFE
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым предоставлять QR-коды всем гражданам с высоким титром антител. Инициатива прозвучала в четверг на встрече Владимира Путина с правозащитниками.
Фрагмент заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека © LIFE
По слова Фадеева, есть немало людей, которые по разным причинам не делали прививку от коронавируса или переболели инфекцией давно, но имеют при этом высокий титр антител.
"У нас нет статистики, но, похоже, таких людей миллионы и у них есть антитела. Наверное, было бы правильным в случае наличия высокого титра антител, такого же как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим", — предложил глава СПЧ.
Ранее анонсировалось, что в ближайшие дни специалисты Роспотребнадзора получат результаты исследований о возможности выдачи QR-кодов тем, кто не может официально подтвердить перенесённый коронавирус, но имеет антитела к инфекции.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.
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