В ЛНР обратили внимание на изменение позиции Киева после беседы Путина и Байдена

Позиция Украины резко изменилась после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На это обратил внимание представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Подумав сутки, Украина предложила снова встретиться в контактной группе, чтобы продолжить обсуждение шагов, предложенных республиками Донбасса по восстановлению полноценного действия прошлогодних мер по устойчивому режиму прекращения огня", — написал он в своём телеграм-канале.

Однако, по мнению политика, пока рано делать выводы, приведёт это к ужесточению или смягчению политического курса украинской власти в отношении Донбасса. Мирошник отметил, что это станет известно на ближайших переговорах в контактной группе.

В ближайшее время Киев должен дать ответ по практическим мерам прекращения огня, которые в ЛДНР предложили 8 декабря на переговорах между представителями республик Донбасса и посланцами Киева. Шаги предусматривают чёткое определение сторонами своей позиции по предотвращению эскалации взаимных обстрелов и постоянный контакт наблюдателей в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).