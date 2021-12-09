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В ЛНР обратили внимание на изменение позиции Киева после беседы Путина и Байдена

Незалежная согласилась обсудить предложения республик Донбасса об укреплении режима перемирия.

9 декабря, 12:27
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Позиция Украины резко изменилась после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На это обратил внимание представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Подумав сутки, Украина предложила снова встретиться в контактной группе, чтобы продолжить обсуждение шагов, предложенных республиками Донбасса по восстановлению полноценного действия прошлогодних мер по устойчивому режиму прекращения огня", — написал он в своём телеграм-канале.

Однако, по мнению политика, пока рано делать выводы, приведёт это к ужесточению или смягчению политического курса украинской власти в отношении Донбасса. Мирошник отметил, что это станет известно на ближайших переговорах в контактной группе.

В ближайшее время Киев должен дать ответ по практическим мерам прекращения огня, которые в ЛДНР предложили 8 декабря на переговорах между представителями республик Донбасса и посланцами Киева. Шаги предусматривают чёткое определение сторонами своей позиции по предотвращению эскалации взаимных обстрелов и постоянный контакт наблюдателей в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Глава МИД ЛНР Дейнего не видит угрозы массированного наступления украинской армии

Глава МИД ЛНР Дейнего не видит угрозы массированного наступления украинской армии

Ранее Лайф рассказал, что Байден может надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса. Кроме того, по данным СМИ, хозяину Белого дома придётся положить конец надеждам Украины вступить в НАТО.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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