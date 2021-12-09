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Назван приказ командира, который едва не привёл к крушению самолёта S7 из-за обледенения

На борту воздушного судна во время ЧП находились 202 пассажира и 7 членов экипажа.

9 декабря, 12:19
<p>Кадр из видео с обледеневшим самолётом © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32469" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр из видео с обледеневшим самолётом © Telegram / SHOT

Крылья самолёта S7, который едва не разбился по пути из Магадана в Новосибирск, обледенели из-за того, что раствор, которым сотрудники аэропорта обрабатывали воздушное судно, был составлен с точностью до наоборот. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

По его данным, командир самолёта сказал сотрудникам наземной службы обработать судно противообледенительным раствором, состоящим на 75% из горячей воды и на 25% из жидкости с содержанием гликоля. Однако в тот день в Магадане температура воздуха составляла –9 градусов. Согласно инструкции, при такой температуре раствор должен быть сделан в пропорции 75% жидкости с содержанием гликоля и лишь 25% горячей воды. Таким образом, смешивали раствор прямо противоположным образом.

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Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать этот инцидент. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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