Назван приказ командира, который едва не привёл к крушению самолёта S7 из-за обледенения

Крылья самолёта S7, который едва не разбился по пути из Магадана в Новосибирск, обледенели из-за того, что раствор, которым сотрудники аэропорта обрабатывали воздушное судно, был составлен с точностью до наоборот. Об этом узнал телеграм-канал SHOT .

По его данным, командир самолёта сказал сотрудникам наземной службы обработать судно противообледенительным раствором, состоящим на 75% из горячей воды и на 25% из жидкости с содержанием гликоля. Однако в тот день в Магадане температура воздуха составляла –9 градусов. Согласно инструкции, при такой температуре раствор должен быть сделан в пропорции 75% жидкости с содержанием гликоля и лишь 25% горячей воды. Таким образом, смешивали раствор прямо противоположным образом.