Назван приказ командира, который едва не привёл к крушению самолёта S7 из-за обледенения
На борту воздушного судна во время ЧП находились 202 пассажира и 7 членов экипажа.
Кадр из видео с обледеневшим самолётом © Telegram / SHOT
Крылья самолёта S7, который едва не разбился по пути из Магадана в Новосибирск, обледенели из-за того, что раствор, которым сотрудники аэропорта обрабатывали воздушное судно, был составлен с точностью до наоборот. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
По его данным, командир самолёта сказал сотрудникам наземной службы обработать судно противообледенительным раствором, состоящим на 75% из горячей воды и на 25% из жидкости с содержанием гликоля. Однако в тот день в Магадане температура воздуха составляла –9 градусов. Согласно инструкции, при такой температуре раствор должен быть сделан в пропорции 75% жидкости с содержанием гликоля и лишь 25% горячей воды. Таким образом, смешивали раствор прямо противоположным образом.
Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать этот инцидент. СК возбудил уголовное дело.
Комментариев: 0