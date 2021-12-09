"Единая Россия" откроет 22 "Парты Героя" в девяти регионах страны

В честь Дня Героев Отечества партия "Единая Россия" откроет 22 "Парты Героя" в Волгоградской, Липецкой, Ростовской, Свердловской, Тверской и Томской областях, Краснодарском, Пермском крае и Москве. В церемонии открытия примут участие не только представители власти, но и родственники погибших героев, ветераны боевых действий, педагоги и школьники.

Проект "Парта Героя" создан, чтобы увековечить память Героев России и привить школьникам уважительное отношение к землякам, которые пошли на подвиги ради своей страны. На специальных ученических партах размещена информация о заслуженном человеке, который имеет непосредственное отношение к школе, а также QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о герое. Заниматься за такой партой могут только те ученики, которые победили в олимпиаде, конкурсе или добились других успехов в учёбе. По всей стране открыто уже около семи тысяч таких парт.

"Проект "Парта Героя" в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестные поступки и проявивших личное мужество. Он очень важен в деле патриотического воспитания молодёжи, помогает формировать у подростков уважительное отношение к истории страны, её героическому прошлому и настоящему, реальным героям боевых действий", — приводятся слова первого зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой на официальном сайте "Единой России".