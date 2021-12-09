Рябков: Путин и Байден ещё не назначили представителей по обсуждению чувствительных вопросов

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам переговоров 7 декабря пока не назначили представителей, которые будут обсуждать "чувствительные" вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также не ответил на вопрос, могут ли помощники президента быть представителями для обсуждения этих вопросов.