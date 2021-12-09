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Рябков: Путин и Байден ещё не назначили представителей по обсуждению чувствительных вопросов

7 декабря президенты России и США провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов.

9 декабря, 11:46
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам переговоров 7 декабря пока не назначили представителей, которые будут обсуждать "чувствительные" вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также не ответил на вопрос, могут ли помощники президента быть представителями для обсуждения этих вопросов.

"Они же спецпредставители президента, наверное, а может, и нет. Это статус, функционал и так далее. Мы в МИД занимаемся содержательной стороной процесса", — сказал Рябков.

Белый дом: Путин и Байден дали поручения своим помощникам по итогам переговоров

Белый дом: Путин и Байден дали поручения своим помощникам по итогам переговоров

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина и продвижение НАТО к границе России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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