Песков заявил, что Путин и Байден не согласовывали формат диалога по гарантиям безопасности
Представитель Кремля уточнил, что речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Владимир Путин и Джо Байден на переговорах 7 декабря не согласовывали формат, в котором будет проходить обсуждение гарантий безопасности и неприемлемых для России красных линий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина и продвижение НАТО к границе России.
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