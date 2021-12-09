Выпускница элитной художественной школы в Москве рассказала о домогательствах учителя

Бывшая ученица преподавателя Российской академии художеств Виктора Елизарова, которого обвинили в домогательствах, в рамках проекта Лайфа "Изнанка. Женщины" рассказала, что творилось за закрытыми дверями школы.

"Он создавал такую среду, в которой мы были как товарищи. Не было этой градации "ученик — преподаватель". Он нарушал границы. Это выражалось в том, что он мог разговаривать со мной как одноклассник, мог использовать фамильярные фразы, пошлые шутки. Честно сказать, было очень много шуток про секс и разговоров про секс", — говорит Лиза Тульчинская.

Выпускница элитной художественной школы также вспомнила случай, когда Елизаров показывал ученикам фотографии своей обнажённой жены. По её словам, сперва это выглядело, как случайность, однако преподаватель не стал закрывать папку и продолжил листать фото, параллельно комментируя то, что на них изображено. Причём на тот момент жена Елизарова сама преподавала в академии, где работает и по сей день.

"Всех девочек он лапал, трогал и распускал руки. Он вообще очень тактильный человек. У него была распространённая шутка, которая называлась "Робин гуд", — это когда он подходил и девочкам сзади через одежду оттягивал лямку лифчика и отпускал", — поделилась Лиза.

По её словам, Елизаров мог даже трогать грудь учениц под видом того, что якобы объясняет строение тела. Но страшнее всего были выезды на практику, где кроме преподавателя и учеников не было никого. На таких мероприятиях преобладала неформальная обстановка, поэтому там он вёл себя наиболее развязно.