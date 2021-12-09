Стрелку из московского МФЦ Сергею Глазову предъявлено обвинение

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в одном из московских МФЦ и убил двух человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Пресненского районного суда. Из сообщения следует, что стрелку предъявлено обвинение по статям "Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".