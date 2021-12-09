Стрелку из московского МФЦ Сергею Глазову предъявлено обвинение
В Пресненский суд Москвы уже поступило ходатайство об аресте 45-летнего мужчины.
Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в одном из московских МФЦ и убил двух человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Пресненского районного суда. Из сообщения следует, что стрелку предъявлено обвинение по статям "Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".
"Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком до 7 февраля 2022 года", — сообщили в суде.
Напомним, что Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. На допросе он заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде.
Сегодня МФЦ "Рязанский" возобновил работу после стрельбы с двумя погибшими. Воспользоваться услугами центра можно по прежнему расписанию: с восьми утра до восьми часов вечера.
Комментариев: 0