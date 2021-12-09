Минтранс Белоруссии назвал материал NYT о посадке рейса Ryanair вбросом
Там подчеркнули, что он предназначен для обывателей, которые не разбираются в специфике гражданской авиации.
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Информация о том, что экстренная посадка самолёта Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем была спланирована Комитетом государственной безопасности (КГБ) республики, является вбросом. Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский.
По его словам, материал газеты New York Times рассчитан на обывателя, который мало что понимает в специфике управления воздушным движением. Для профессионалов же опубликованная информация является нелепой, подчеркнул Сикорский.
"В тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передаёт сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации", — рассказал Сикорский.
Он также отметил, что вброс появился именно в тот момент, когда Белоруссия потребовала от польских партнёров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, речь идёт о переговорах диспетчера аэропорта Вильнюса с пилотом и запись переговоров экипажа внутри самолёта.
Лайф напоминает, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич. После приземления он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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