Минтранс Белоруссии назвал материал NYT о посадке рейса Ryanair вбросом

Информация о том, что экстренная посадка самолёта Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем была спланирована Комитетом государственной безопасности (КГБ) республики, является вбросом. Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский.

По его словам, материал газеты New York Times рассчитан на обывателя, который мало что понимает в специфике управления воздушным движением. Для профессионалов же опубликованная информация является нелепой, подчеркнул Сикорский.

"В тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передаёт сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации", — рассказал Сикорский.