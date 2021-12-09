Песков: Россия ответит на любые санкции либо зеркально, либо асимметрично
При этом он назвал некорректным вопрос, есть ли у Москвы проект встречных ограничений на случай, если Запад введёт новые рестрикции.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия на любые санкции ответит "либо зеркально, либо асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые возможные ограничения со стороны США.
При этом представитель Кремля назвал некорректным вопрос, есть ли у Москвы проект встречных санкций РФ на случай, если Запад введёт новые рестрикции.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы Swift. Позже CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от власти США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
Комментариев: 0