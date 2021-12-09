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На территории киностудии "Ленфильм" появится общественное пространство с амфитеатром

Она обретёт место для встреч, проведения крупных событий индустрии и станет более открыта для всех горожан.

9 декабря, 11:18
<p>Фото © <a href="https://n-sad.com/landscape" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ландшафтное бюро "Нескучный сад"</a></p>

Фото © Ландшафтное бюро "Нескучный сад"

Главный архитектор ландшафтного бюро "Нескучный сад" Елена Шикова сообщила о планах открытия общественного пространства "Отрытая киностудия" на территории "Ленфильма".

Фото © Ландшафтное бюро "Нескучный сад"

Фото © Ландшафтное бюро "Нескучный сад"

"Мы предлагаем запустить здесь кинокластер — культурно-событийное пространство с пешеходной улицей, соединяющей Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей. Здесь можно будет проводить городские праздники, театральные фестивали. Главный элемент пространства — Большой кинозал — современный уличный амфитеатр. Кроме того, пространство украсит пергола, защищающая от непогоды, и длинный стол в виде киноленты с кинопроекциями", — рассказала Шикова в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам архитектора, в проекте останется существующая зелень, которую дополнят цветники и миксбордеры со злаками и травами. По мнению Шиковой, площадка выигрывает по сравнению с уже открытыми общественными пространствами за счёт близкого расположения к станции метро "Горьковская", а сама киностудия обретёт место для встреч, проведения крупных событий индустрии и станет более открыта для горожан.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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