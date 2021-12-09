Попова рассказала о госпитализации с ковидом 28 туристов, вернувшихся из Африки
У двоих из них подтверждён штамм "омикрон", у четверых выявили "дельту".
Фото © Pixabay
Уже 28 российских туристов, которые вернулись из ЮАР и других африканских стран, попали в больницу с диагнозом "ковид". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
"Они госпитализированы. Часть на основании клинических проявлений, часть — на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четверых выявлен штамм "дельта", — уточнила Попова.
Всего в обсерваторах с подозрением на коронавирус сейчас находится 177 человек, вернувшихся из африканских стран, которые считаются опасными из-за выявленного там штамма "омикрон".
Напомним, с 8 декабря Роспотребнадзор ввёл двухнедельный карантин для прилетающих из ЮАР и ещё восьми африканских государств, а также Гонконга. В изоляции пациенты дважды проходят ПЦР-тестирование. Кроме того, срок действия тестов сокращён с 72 до 48 часов.
Комментариев: 0