Попова рассказала о госпитализации с ковидом 28 туристов, вернувшихся из Африки

Уже 28 российских туристов, которые вернулись из ЮАР и других африканских стран, попали в больницу с диагнозом "ковид". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"Они госпитализированы. Часть на основании клинических проявлений, часть — на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четверых выявлен штамм "дельта", — уточнила Попова.

Всего в обсерваторах с подозрением на коронавирус сейчас находится 177 человек, вернувшихся из африканских стран, которые считаются опасными из-за выявленного там штамма "омикрон".