НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова рассказала о госпитализации с ковидом 28 туристов, вернувшихся из Африки

У двоих из них подтверждён штамм "омикрон", у четверых выявили "дельту".

9 декабря, 11:14

Фото © Pixabay

Уже 28 российских туристов, которые вернулись из ЮАР и других африканских стран, попали в больницу с диагнозом "ковид". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"Они госпитализированы. Часть на основании клинических проявлений, часть — на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четверых выявлен штамм "дельта", уточнила Попова.

Всего в обсерваторах с подозрением на коронавирус сейчас находится 177 человек, вернувшихся из африканских стран, которые считаются опасными из-за выявленного там штамма "омикрон".

Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид

Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид

Напомним, с 8 декабря Роспотребнадзор ввёл двухнедельный карантин для прилетающих из ЮАР и ещё восьми африканских государств, а также Гонконга. В изоляции пациенты дважды проходят ПЦР-тестирование. Кроме того, срок действия тестов сокращён с 72 до 48 часов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1