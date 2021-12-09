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Герасимов: Более 95% ядерных установок России находятся в боевой готовности

Он при этом подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил в стране ведётся в строгом соответствии с международными нормами.

9 декабря, 11:02
<p>Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов © ТАСС / Михаил Метцель

Ядерная триада России обеспечивает решение вопросов по сдерживанию потенциального противника, более 95% пусковых установок находятся в боевой готовности. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга с военным атташе иностранных государств.

"В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению", — пояснил Герасимов.

Он также подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил России ведётся в строгом соответствии с международными обязанностями, которые были определены Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Глава Генштаба Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России

Глава Генштаба Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против России. Кроме того, военные фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к российской границе.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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