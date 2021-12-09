Герасимов: Более 95% ядерных установок России находятся в боевой готовности
Он при этом подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил в стране ведётся в строгом соответствии с международными нормами.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов © ТАСС / Михаил Метцель
Ядерная триада России обеспечивает решение вопросов по сдерживанию потенциального противника, более 95% пусковых установок находятся в боевой готовности. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга с военным атташе иностранных государств.
"В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению", — пояснил Герасимов.
Он также подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил России ведётся в строгом соответствии с международными обязанностями, которые были определены Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против России. Кроме того, военные фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к российской границе.
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