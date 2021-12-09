Герасимов: Более 95% ядерных установок России находятся в боевой готовности

Ядерная триада России обеспечивает решение вопросов по сдерживанию потенциального противника, более 95% пусковых установок находятся в боевой готовности. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга с военным атташе иностранных государств.

"В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению", — пояснил Герасимов.

Он также подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил России ведётся в строгом соответствии с международными обязанностями, которые были определены Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.