Московский таксист за волосы выкинул девушку из машины, в деле оказалась замешана любовь

Московский таксист за волосы вытащил девушку из салона машины © VK / "ДТП и ЧП Москва"

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве попал на видео в момент, когда вытаскивал из салона автомобиля девушку. Мужчина при этом не сильно церемонился — схватил её за волосы и швырнул прямо на дорогу. Инцидент произошёл рядом с ТЦ "Каширская плаза".

При этом, судя по кадрам, конфликт начала девушка. Та попыталась открыть заднюю дверь такси, а затем яростно била ногами по ней. Когда она оказалась почти в машине, к ней и вышел разъярённый водитель. Оказалось, что в деле замешана любовь. По словам таксиста, героиня ролика — его бывшая, а её агрессия стала реакцией на расставание.

"Это не клиентка, я с ней состою в отношениях, она была пьяная. Я хотел от неё уйти, она пыталась меня насильно удержать: начала портить моё имущество, оскорблять. Я в ответ начал защищаться", — объяснил таксист телеканалу "Москва 24".

По его словам, из-за шумихи в СМИ он потерял работу. "Яндекс" сразу его заблокировал, не став выяснять обстоятельства случившегося.