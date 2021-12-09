Суд в Петербурге заключил под стражу владельца компании "Рив Гош"

Оглашение постановления в отношении Августа Мейера. © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера. В СИЗО он проведёт как минимум ближайшие два месяца.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.