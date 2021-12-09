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Суд в Петербурге заключил под стражу владельца компании "Рив Гош"

Бизнесмена и его супругу подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

9 декабря, 10:39

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Оглашение постановления в отношении Августа Мейера. © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера. В СИЗО он проведёт как минимум ближайшие два месяца.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Августа Мейера задержали 8 декабря. Бизнесмена и его супругу подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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