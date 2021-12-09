Суд в Петербурге заключил под стражу владельца компании "Рив Гош"
Бизнесмена и его супругу подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Оглашение постановления в отношении Августа Мейера. © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера. В СИЗО он проведёт как минимум ближайшие два месяца.
"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Напомним, Августа Мейера задержали 8 декабря. Бизнесмена и его супругу подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.
Лента новостей
"Служить Отечеству — великое призванье": Победитель "Большой перемены" посвятил песню Героям Отечества
сегодня в 10:38
В центре Нью-Йорка бездомный поджёг 15-метровую рождественскую ёлку
сегодня в 10:33
"ВКонтакте" представила технологию, которая позволит пользователям улучшать качество видео
сегодня в 10:26
Комментариев: 0